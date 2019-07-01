الخرطوم بحري .. تفاصيل .. حشود ومواكب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بدأت الشابة العشرينية ذات الملامح الجامعية في توزيع لافتاتها الورقية التي تتضامن فيها مع الشهداء على الشباب الجالسين على رصيف المحطى الوسطى بحري قبيل انطلاق الموكب المعلن بنصف ساعة، المحطة الوسطى التي تحوَّلت إلي ثكنة عسكرية بدأ فيها هتاف الشباب في تحدٍ للهراوات المرفوعة والبنادق في تمام الواحدة والثلث في بسالة اندهش لها مرتادو ذاك الموقف المزدحم.

بداية الموكب

موكب المحطة الوسطي الذي قررت له قوى إعلان الحرية والتغيير بالتحرك منها مرورا بسوق الخضر والفاكهة حتى منزل الشهيد وليد بالمزاد، بدأ الموكب في قلب الموقف المزدحم بهتافات “الدم قصادو الدم مابنقبل الدية،المجلس كلو يسقط بس،مدنية مدنية”، جلجلت الهتافات المكان قبل أن تتحرك سيارات الدفع الرباعي التي تحمل القوات الأمنية نحو المتظاهرين بينما تولَّت قوات الشرطة إطلاق عبوات الغاز المسيلة للدموع بشكل هستيري في الموقف، بعدها تحرك الموكب عكس خط سيرة المرسوم غربا إلى شارع السيد علي الميرغني قبل أن تلحق به السيارات المحملة بالجنود الحاملين للسياط وأطلقت القوات الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المواكب.

حشود ومواكب

ميدان الرابطة شمبات حولته سيارات الدعم السريع إلى ثكنة عسكرية لكن رغما عن ذلك خرج موكب ضخم من شمبات اجتمع من أحيائها، المؤسسة كذلك شهدت خروج الشباب في موكب اتخذ من شارع المعونة طريقا إلى وسط بحري، قبل أن ينضم إليه المواطنون الذين تفرقوا على جنبات شارع المعونة والذين كانوا يكتفون بالهتاف من مداخل شوارعهم.

غير عادي

لم يكن يوم أمس بمدينة بحري عاديا، فمنذ الصباح المحلات التجارية أغلقت أبوابها تماما ! وبدت الحركة بها شبه محدودة قبل أن تحين الساعة الواحدة ظهرا، وعند انطلاق المواكب من جميع النقاط التي تم تحديدها بالمدينة.

اعتصام

قوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت في بيان على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي طالبت فيه الثوار بمدينة بحري بالتحرك نحو ميدان (الحريــة) المزاد والاعتصام بعد إغلاق الجسور المؤدية للخرطوم من جهة بحري رغما عن ذلك تواصلت التجمعات بشارع المعونة حتى أوقات متأخرة من ليل أمس.