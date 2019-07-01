شارع الكُفار.. بقلم رجاء نمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هذه الكلمات كتبتها في مقال قبل فض اعتصام القيادة بأيام (والأخطر في الأمر أن جامعة الخرطوم تتعرض للسرقة والنهب يوميا من مجهولين يجب توقيفهم).. لم أكتب تلك العبارات من فراغ ولكن وفق معلومات دقيقة تلقَّيتها عبر اتصال هاتفي من رتبة رفيعة خارج الخدمة حيث كانت نبرات كلماته استغاثية بمثابة لفت الانتباة لعمليات السطو والانتهاك التي تعرضت لها الجامعة

منطقة تحت كبري النيل الأزرق المعروف شعبيا بكوبري الحديد وعلي امتداد السكة حديد هذه المنطقة المحيطة بميدان الاعتصام وقبالة شارع النيل يطلق عليها اسم كولمبيا أو شارع (الكفَّار)، هذا الشارع تحديدا المؤدي إلى حرم جامعة الخرطوم اتخذته المجموعة التي أحسب أنها كانت تستهدف تدمير وإتلاف محتويات الجامعة وفق خطة وُضِعت لذلك لأنة لا أرى علاقة أو سببا يستدعي تدمير معامل الجامعة وإتلاف الدراسات، بل أن التخريب وصل إلى المسجد وسرقة (80)جهاز تحوي معلومات لا أعتقد أن إدارة الجامعة تستطيع إعادتها، وسرقة (54) خزنة بعد تعرُّضها للكسر، الأمر الذي يؤكد أن العمل مقصود يتنافى مع شعارات الثورة.

ما حدث داخل جامعة الخرطوم التي يمتد عطائها لـ(117) عام كصرح علمي وطني ظل محافظا على الهوية السودانية العلمية يطرح عددًا من التساؤلات أولها أن الجامعة كانت في محيط الاعتصام وكان الانتشار للقوات كافيا للمنطقة، لماذا جامعة الخرطوم ولماذا كل هذه الاستباحة؟ ويبقي السؤال هل عمليات النهب والخراب تمت في يوم واحد أم كانت السرقات على مراحل؟ وفق معلوماتي أن العملية تمت على مراحل وهذا يطرح سؤالا آخر لماذا لم تنتبه إدارتها منذ أول سرقة والاستنجاد بالقوات المحيطة بالجامعة حتي يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ وما هو مصير البلاغات التي دوَّنتها الجامعة؟ بل ماهو مصير الجامعة نفسها كيف يمكنها استعادة ما تم نهبه؟ يجب على إدارة الجامعة تدارك الأمر سريعا من خلال تكوين لجنة من داخلها تباشر عملية إعادة تأهيل الكليات التي تعرَّضت للتخريب وأن يتم ذلك عاجلا بإسناد من المجلس العسكري.

الشخص الذي رفدني بالمعلومات يتمتع بوطنية عالية طيلة حديثة معي كان يصف من قاموا بهذا الجرم بالمخربين وأن ما تم ما هو إلا جريمة دُبِّرت بليل، خُطِّط لها من قبل تلك المجموعات..التي أحسب أنها مدفوعة من جهات بعينها تكشفها التحقيقات.

حديث أخير

التعليم في السودان مستهدف والمعلومة الأدق والأخطر أن إحدى الدول ظلت لسنوات مع النظام السابق تدعم عمليات استقرار المناهج بإدخال أخرى (هشه).. لن تُخرِج البلاد من نفقِها المُظلِم إلا بالحوار الوطني الجاد بعيدا عن شوائب أجندات الخارج.