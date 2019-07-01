– دكتور

أمس مؤتمر البحرين

– ومؤتمر البحرين هو مؤتمر يرفع (ثمن فلسطين) .. بعد أن اكتمل بيعها بصفقة القرن..

– جملة (ثمن فلسطين) ليس شيئاً (لكشف) حقيقة ما يجري

– و( كشف) كلمة تعني أن شيئاً كان تحت الغطاء وأن جهة تنزع الغطاء هذا

– بينما من ينزع الغطاء عن مشروع دفع ثمن فلسطين هو أمريكا

– وأمريكا (تكشف) الغطاء لأنها / أمريكا/ تريد أن تقول للعالم العربي

: يعني حتعملوا شنو؟؟

– وصناعة العجز .. التي تقدم هذا/ هي السلاح الأعظم الآن

– وأنت.. الآن.. عرفت.. فماذا تستطيع أن تفعل

(2)

– وصناعة العجز سلاح يصنعه الإعلام

– والإعلام يجعلونه (يكره) القضية الفلسطينية

– والإعلام يجلعلنا نوقن يقيناً أن القضية الفلسطينية ليست هي (محور) ما يدير العالم الآن

– تخفون هذا لأن قضية فلسطين قضية (دينية)

– وما يسعى العالم لإخفائه هو (أن الحرب دينية)

– و.. و

– هذا في العالم

– بينما نحن في السودان الجهل عندنا يتخطى دينية أو عدم دينية القضية ويجعلنا نجهل وجود الأحداث ذاتها

– والسودان الآن رأسه محشور بين ساقي كولمبيا

(3)

– ومشروع مخيف جداً الآن ميزانيته الابتدائية هي خمسمائة مليار دولار

– مشروع يبدأ العمل فيه.. وهو جزء .. من مشروع تقسيم وابتلاع العالم العربي ..

– والسودان رأسه محشور بين ساقي كولمبيا

– والسعودية تجمع ألفي شاب .. في كل تخصص .. و تنتخب منهم خمسين شاباً فقط

– وتخصص لهم مئات المحاضرين (الأفذاذ) في كل علم.. من العالم كله

– السعودية تصنع قادة المستقبل

– والسودان يخصص كولمبيا لقيادته

(4)

– والعالم تتجه شعوبه الآن إلى (ما بعد الأخبار)

– وما بعد الأخبار هو أن الشعوب بعد أن كانت تقودها سطور الأخبار تتجه الآن إلى (ما تعنيه الأخبار)

– العالم يعرف أن كل خبر تحته خبر.. تحت خبر

– وبعض الأخبار وما تعنيه هو غليان أمريكا /إيران اليوم

– فالغليان يقول إن أمريكا تمنع القنبلة الإيرانية بكذا وكذا

– بينما ما تحت الأخبار يقول إن

: صناعة إيران للقنبلة تجعل تركيا والسعودية ودول مسلمة سنية تتجه إلى امتلاك القنبلة هذه (وحتى الباكستان التي لا تعد من الأغنياء امتلكت القنبلة هذه)

-وامتلاك العالم العربي المسلم للقنبلة الذرية هو شيء يهدد .. يهدد.. ماذا

– يهدد إسرائيل

– وأمريكا ما تسعى لمنعه هو هذا

– ونحن رأسنا مغروس بين سيقان كولمبيا

– وإسقاط طائرة أمريكية الأسبوع الماضي فوق منطقة إيران لا يعني أكثر من شيء واحد

– يعني أن الحرب هي في الحقيقة مواجهة بين (تكنولوجيا السلاح الأمريكي وتكنولوجيا السلاح الروسي)

– هذا بعض ما يجري في العالم

– وبعض.. وبعض.. وبعض وكل.. وكل.. وكل ما يجري في السودان هو أن رأسنا مغروس بين سيقان كولمبيا