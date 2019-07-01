وبالـــقانـــــون !!

*وكلمتنا هذه بمثابة رجاء أخير..

*أو إن شئت قل : تحذير أخير… ليس بعده سوى الندم..

*ندم في الدارين، الدنيا…. والآخرة..

*وأمر الآخرة هو الأصعب… لأن الذي يطبق (القانون) – وقتذاك – هو الله نفسه..

*القانون الإلهي… الذي لا تدخلات (فوقية) فيه..

*ولم نذكر الآخرة – والدين – هنا عبثاً، بما أن منهم من يقول (إن الله معنا)..

*ولكن متى كان الله (مع) إزهاق الأرواح بلا (قانون)؟..

*سواء قوانين وضعية… أو سماوية، فكلها تُحرِّم القتل خارج إطار (القانون)..

*والغريب أنهم يقرؤون القرآن… ويُظهرون التقوى..

*ولكنهم – فيما يبدو – لا يفقهون… وإن فقهوا لا يعتبرون… وإن اعتبروا لا يرعوون..

*سيما آيات النهي (المغلظ) عن قتل النفس..

*فالقتل – باسم الدين – هو (الجرم) الذي لم يشذ عنه عهدٌ إسلامي من بعد الخلافة..

*كلهم كانوا يقتلون….. ويتلون كتاب الله..

*من لدن معاوية – مروراً بالأمويين والعباسيين والعثمانيين – وليس انتهاءً بالبشير..

*فقد جاء من بعد البشير هذا عهدٌ يُقتل فيه الناس… أيضاً..

*وهو لما يزل في مهد السياسة صبياً، فكيف إذا بلغ أشده… واستوى على الكرسي؟..

*ونقول قولنا هذا بين يدي اليوم… الأحد..

*والذي سيشهد تظاهرات (سلمية) على نطاق واسع… في سياق المطالبة بالمدنية..

*ومعذورٌ شعب السودان إذا تملكته عقدة من حكم العسكر..

*ولا أعني كل العسكر… وإنما الذين يتسنمون السلطة باسم قواتنا المسلحة منهم..

*ثم لا يرى الناس منهم إلا الظلم… والقهر… و(القتل)..

*فكذلك فعل عساكر نوفمبر… ثم عساكر مايو… ثم عساكر يونيو، لخمسين عاماً..

*فلنحو نصف قرن من زمان استقلالنا لم يحكمنا سوى العسكر..

*وتطورت دولٌ من حولنا – وتجاوزتنا – ونحن في محطة (صدر تحت توقيعي)..

*وما صدر تحت توقيع عسكر أبريل – حتى اللحظة – لا يبشر بخير..

*فقد ساروا على درب سابقيهم – من العسكر- ذاته-

*فكان القتل… وكانت الحشود المدفوعة… وكان الإعلام الموجه… وكان قطع النت..

*وبعض حشود الإدارة الأهلية احتجوا البارحة على عدم (الدفع)..

*يعني يا شعب يا سوداني أنت موعود بكل الذي ثرت ضده… وضحيت بالأرواح..

*فهل يُلام هذا الشعب – إذن – إن هو طالب بالمدنية؟..

*ونسبة التمثيل التشريعي التي يطالب بها مفاوضوه هي لضمان تنفيذ هذا المطلب..

*وليس الهدف منها استبدال شمولية بأخرى… كما يقول العسكري..

*والدليل، أنْ لا أحد من رموز قوى الحرية والتغيير سينال منصباً تنفيذياً..

*فشعبنا اكتوى بنار قوانين تتحكم فيها (الأمزجة)..

*ومن القوانين هذه ما قد يؤدي إلى مجازر… ومذابح… وفظائع، ثم يُقال لك (بالقانون)..

*ونحن باسم القانون الوضعي – ثم الإلهي – نحذر من الرصاص..

*ونقول لأعضاء العسكري الانتقالي : رجاءً لا… بالله عليكم..

*قبل أن يقع المحذور – مرةً أخرى – ثم نسمع عن (جهات) ارتدت أزياء نظامية..

*فإن كانت هنالك مثل هذه الجهات – فعلاً – فلماذا لا تُردع؟..

*و…..بالقانون ؟!.