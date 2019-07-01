استجواب 25 من القوات النظامية والمدنيين في احداث فض اعتصام الخرطوم

التاريخ: 01-يوليو-2019
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أعلنت النيابة العامة بالسودان، ، أن لجنة التحقيق والتحري في فض اعتصام الخرطوم استجوبت 25 من القوات النظامية والمدنيين كشهود.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أن بعض من خضعوا للتحقيق كانوا في ساحة الاعتصام عند وقوع الأحداث، مطلع يونيو/حزيران الجاري.
وبحسب وكالة الاناضول أكد البيان استمرار عمل اللجنة “وفقا للأسس المسنودة بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية”.
وتحمل قوى “الحرية والتغيير” المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية عن مقتل 128 في فض الاعتصام وأحداث عنف تلته، فيما تقول وزارة الصحة إن عدد القتلى بلغ 61.
وينفي “العسكري” المسؤولية عن الأحداث، التي تسببت بتعميق الأزمة السياسية بالبلاد.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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