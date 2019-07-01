بيان للمجلس العسكري حول أحداث 30 يونيو

قال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول جمال عمر في بيان صدر في الساعات الأولي من صباح اليوم أن المجلس العسكري الإنتقالي و انطلاقا من مسؤولياته سمح بتحرك مسيرات الأحد 30 يونيو و عمل علي حمايتها

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وبحسب سونا لكن هذه المسيرات انحرفت عن مسارها و أهدافها المعلنة و قال إن بعض العناصر الساعية للفتنة أطلقت أعيرة نارية أدت لوفيات و إصابات و حمل قوي إعلان الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة للتجاوزات و الخسائرالتي وقعت في القوات النظامية و المواطنين.

نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

المواطنون الشرفاء

السلام عليكم و رحمة الله

انطلاقا من الرغبة الصادقة بأمل المجلس العسكري الإنتقالي في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد بأن تصل المفاوضات الي نتيجة خلال الأيام المقبلة و لكن للإسف الشديد أعلنت قوي الحرية و التغييرخلال الأسبوع الماضي دعوة المواطنين للخروج للشارع و تسيير مواكب و مظاهرات يوم الأحد 30 يونيو 2019 تحت ذريعة تسيير المواكب لمنازل أسر الشهداء و انطلاقا من مسؤوليات المجلس العسكري الإنتقالي تم السماح لهذه المسيرات و حمايتها و عدم التعرض لها و ذلك حفاظا علي الاستقرار و عدم الإخلال بالأمن و استغلال هذه الظروف في تحقيق أغراض أخري تؤثر علي أمن و سلامة الوطن و المواطنين .

المواطنوين الشرفاء : نعلن عن أسفنا لانحراف هذه المسيرات المحدودة عن مساراتها و أهدافها المعلنة ومحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين و تجاوز القوات النظامية بعبور الجسور للوصول للقصر الجمهوري و ساحة القيادة العامة و رغم ذلك التزمت القوات النظامية بضبط النفس إلا أن بعض المتظاهرين قاموا بحصب القوات النظامية بالحجارة و أصابوا بعض أفرادها و استغلت بعض العناصر التي تهدف لزرع الفتنة و الشقاق بين القوات النظامية بإطلاق أعيرة نارية من قصر الشباب و الأطفال بأم درمان تم الإرشاد عنها بواسطة بعض المواطنين المشاركين في هذه المظاهرات بالقرب من السلاح الطبي .

تم ضبط هذه العناصر بواسطة قوات الدعم السريع و جاري التحقيق معهم حيث أصيب في هذا الحادث عدد 3 من الدعم السريع بأعيرة نارية و وفاة 2 من المواطنين و إصابة عدد منهم بجروح مختلفة ، و في أنحاء متفرقة من العاصمة أصيب عدد 9 آخرين من قوات الدعم السريع و عدد 4 أفراد من قوات الشرطة ، أما في الولايات الأخري فقد أصيب عدد 12 فرد من قوات الشرطة بينهم ضابطين من مدينة القضارف و أصابة فرد من قوات الدعم السريع بمدينة الأبيض كما أصيب عدد من المواطنين بإصابات مختلفة بعدد من الولايات .

المواطنونن الشرفاء : لقد أخل إعلان قوي الحرية و التغيير بما التزمت به و قامت بتحريض المتظاهرين بالتوجه للقصر الجمهوري و القيادة العامة مما دعا قوات الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين و تتحمل قوي إعلان الحرية و التغيير المسؤولية كاملة لهذه التجاوزات و الخسائر في القوات النظامية و المواطنين و نؤكد للمواطنين الشرفاء بأن القوات المسلحة و قوات الدعم السريع و قوات الشرطة و جهاز الأمن و المخابرات ستظل وفية و ستظل العين الساهرة لأمن و تأمين المواطن و الوطن و انطلاقا من واجباتها لن تسمح بالإخلال بالأمن و التعرض لحياة المواطنين و ممتلكاتهم و ستقوم بحسم كل مظاهر التفلت .

الجنة و الخلود لشهداء السودان الذين مضوا و عاجل الشفاء للجرحي و المصابين نسأل الله أن يحفظ السودان و شعبه من الفتن و أن يجمع أبنائه علي كلمة سواء .

و السلام عليك و رحمة الله و بركاته..

الخرطوم(أخبار الخليج 365)