بيان للمجلس العسكري حول أحداث 30 يونيو

التاريخ: 01-يوليو-2019
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قال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول جمال عمر في بيان صدر في الساعات الأولي من صباح اليوم أن المجلس العسكري الإنتقالي و انطلاقا من مسؤولياته سمح بتحرك مسيرات الأحد 30 يونيو و عمل علي حمايتها
وبحسب سونا لكن هذه المسيرات انحرفت عن مسارها و أهدافها المعلنة و قال إن بعض العناصر الساعية للفتنة أطلقت أعيرة نارية أدت لوفيات و إصابات و حمل قوي إعلان الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة للتجاوزات و الخسائرالتي وقعت في القوات النظامية و المواطنين.
نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
المواطنون الشرفاء
السلام عليكم و رحمة الله
انطلاقا من الرغبة الصادقة بأمل المجلس العسكري الإنتقالي في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد بأن تصل المفاوضات الي نتيجة خلال الأيام المقبلة و لكن للإسف الشديد أعلنت قوي الحرية و التغييرخلال الأسبوع الماضي دعوة المواطنين للخروج للشارع و تسيير مواكب و مظاهرات يوم الأحد 30 يونيو 2019 تحت ذريعة تسيير المواكب لمنازل أسر الشهداء و انطلاقا من مسؤوليات المجلس العسكري الإنتقالي تم السماح لهذه المسيرات و حمايتها و عدم التعرض لها و ذلك حفاظا علي الاستقرار و عدم الإخلال بالأمن و استغلال هذه الظروف في تحقيق أغراض أخري تؤثر علي أمن و سلامة الوطن و المواطنين .
المواطنوين الشرفاء : نعلن عن أسفنا لانحراف هذه المسيرات المحدودة عن مساراتها و أهدافها المعلنة ومحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين و تجاوز القوات النظامية بعبور الجسور للوصول للقصر الجمهوري و ساحة القيادة العامة و رغم ذلك التزمت القوات النظامية بضبط النفس إلا أن بعض المتظاهرين قاموا بحصب القوات النظامية بالحجارة و أصابوا بعض أفرادها و استغلت بعض العناصر التي تهدف لزرع الفتنة و الشقاق بين القوات النظامية بإطلاق أعيرة نارية من قصر الشباب و الأطفال بأم درمان تم الإرشاد عنها بواسطة بعض المواطنين المشاركين في هذه المظاهرات بالقرب من السلاح الطبي .
تم ضبط هذه العناصر بواسطة قوات الدعم السريع و جاري التحقيق معهم حيث أصيب في هذا الحادث عدد 3 من الدعم السريع بأعيرة نارية و وفاة 2 من المواطنين و إصابة عدد منهم بجروح مختلفة ، و في أنحاء متفرقة من العاصمة أصيب عدد 9 آخرين من قوات الدعم السريع و عدد 4 أفراد من قوات الشرطة ، أما في الولايات الأخري فقد أصيب عدد 12 فرد من قوات الشرطة بينهم ضابطين من مدينة القضارف و أصابة فرد من قوات الدعم السريع بمدينة الأبيض كما أصيب عدد من المواطنين بإصابات مختلفة بعدد من الولايات .
المواطنونن الشرفاء : لقد أخل إعلان قوي الحرية و التغيير بما التزمت به و قامت بتحريض المتظاهرين بالتوجه للقصر الجمهوري و القيادة العامة مما دعا قوات الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين و تتحمل قوي إعلان الحرية و التغيير المسؤولية كاملة لهذه التجاوزات و الخسائر في القوات النظامية و المواطنين و نؤكد للمواطنين الشرفاء بأن القوات المسلحة و قوات الدعم السريع و قوات الشرطة و جهاز الأمن و المخابرات ستظل وفية و ستظل العين الساهرة لأمن و تأمين المواطن و الوطن و انطلاقا من واجباتها لن تسمح بالإخلال بالأمن و التعرض لحياة المواطنين و ممتلكاتهم و ستقوم بحسم كل مظاهر التفلت .
الجنة و الخلود لشهداء السودان الذين مضوا و عاجل الشفاء للجرحي و المصابين نسأل الله أن يحفظ السودان و شعبه من الفتن و أن يجمع أبنائه علي كلمة سواء .
و السلام عليك و رحمة الله و بركاته..
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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