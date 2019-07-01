تجمع المهنيين يدعو الثوار لمواصلة التمسك بسلاح السلمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف تجمع المهنيين السودانيين مليونية الـ “30” من يونيو بالحدث المهيب والفريد في تاريخ السودان العالم، ودعا الثوار لمواصلة التمسك بسلاح السلمية، ونوه إلى أنه ركّع الطغاة واحداً تلو الآخر.

وقال تجمع المهنيين في بيان مساء الاحد، إن مهابة المليونية لا تتمثل فقط في الحشود الضخمة وغير المسبوقة بل بإلتزام السودانيين بالسلمية وإختيار طريق اللاعنف لتحقيق غاياتها الثورية، وقال التجمع “السلمية هي كلمتنا الأولى والأخيرة وبياننا الفصل ولا تفريط فيها أو تنازل مهما اشتدت الخطوب”.

ودعا تجمع المهنيين لمواصلة الثورة، وأعلن أن قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير ترتيب لمُخاطبات في ميادين تجمع المواكب بمدن الخرطوم الثلاث، ودعتى مواكب (شارع المطار، بُري وشرق النيل) إلى التوجه إلى ميدان المولد (سوق الخيمة)، و موكب شارع محمد نجيب إلى ميدان الإتحاد في الديم.

ووجه التجمع بصول جميع مواكب أم درمان إلى ميدان الأهلية بحي الملازميين جنوب منزل الزعيم الأزهري، على أن تتجه جميع مواكب بحري إلى ميدان الحرية (المزاد)، وأوضح أن لجان المقاومة بالولاية متروك لها الخيار لتوجيه الثوار إلى الميادين التي تحددها لجان الأحياء على الأرض.

باج نيوز