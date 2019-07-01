المجلس العسكري يحمل قوى الحرية والتغيير مسؤولية احداث المليونية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الفريق أول ركن جمال عمر، رئيس اللجنة الأمنية عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني: إن المجلس لا يرغب في الاستمرار بالحكم، مضيفا أنه انطلاقا من مسؤولية المجلس سمحنا للمظاهرات اليوم وحميناها ولم نتعرض لها.

وأعرب عمر -في كلمة نقلها التلفزيون السوداني فجر الإثنين- عن أسفه لانحراف المسيرات المحدودة عن أهدافها المعلنة ومحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين، مضيفا أن بعض المتظاهرين قاموا بإطلاق أعيرة نارية في أم درمان، لافتا إلى أن القوات النظامية التزمت ضبط النفس، بالرغم من أن بعض المتظاهرين أصابوا أفراد القوات النظامية بالحجارة.

Advertisements

وحمّل رئيس اللجنة الأمنية قوى الحرية والتغيير المسؤولية كاملة عن الخسائر التي وقعت في المواطنين السودانيين، مضيفا أن قوى الحرية والتغيير أخلت بما التزمت به وحرضت المتظاهرين على التوجه للقيادة العامة والقصر الجمهوري.

وشدد على أن القوات النظامية لن تسمح بالإخلال بالأمن والتعرض للمواطنين وممتلكاتهم، معربا عن أمله أن تصل المفاوضات لاتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة.

وأكد رئيس اللجنة الأمنية عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أن القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات سيظلون العين الساهرة على أمن وتأمين المواطن والوطن.