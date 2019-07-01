انهيار جديد للجنيه.. اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019

الخليج 365: شهدت اسعار صرف العملات الاجنبية ارتفاعا جنونيا في بداية التعاملات المالية اليوم الاثنين في السوق السوداء وسط الخرطوم وفق مصادر مالية .

وقالت المصادر ان سعر الدولار الامريكي سجل ارتفاعا قياسيا اليوم الاثنين عقب عودة الصراع السياسي الى الشارع وسط مخاوف من استمرار تدهور الاقتصاد السوداني على خلفية الفراغ الدستوري وتأجيل التفاوض وعدم تشكيل حكومة في السودان بجانب ارتفاع نسبة الطلب مقابل العرض .

ووفق بيانات مؤشر السوق فقد صعد صرف الدولار الامريكي اليوم الى 71.50 جنيها نقدا فيما قفز صرف الريال السعودي الى 18.90 جنيها . الدولار الامريكي 71.50 جنيها الريال السعودي 18.90 جنيها الدرهم الاماراتي 21.00 جنيها Advertisements اليورو 79.45جنيه الجنيه الاسترليني 90.20 جنيه الجنية المصري 4.20 جنيه الريال القطري 19.30 جنيه

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