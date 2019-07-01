شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كان في الموعد كماعهدناه دائما وكما علمنا ..إنه شعب بقامة وطن،

واقف براهو يقارع الريح، شموخا كشجر الحراز يشرف ذاكرة التاريخ

ويفرد للحلم مساحات الفال

فما ضره إذا ما جهل قدره العسكر وعربان الخليج..!!

إنه الشعب المعلم قد جاء من علياء الشهداء،

من دموع الأمهات،

من جراحات المواكب والمتاريس

من حوجة الناس الغلابة المعدمين،

من منانا ومشتهانا ومن دعانا

جاء من عمق الكرامة والوعي ليمنحنا الحياة

يا كاتب التاريخ إنه الشعب المعلم

لكي يأتي لم يكن في حوجة إلى إنترنت، والشاشات الصفراء كانت ضده

وأدوات القمع والترهيب والقتل …كل شيء كان ضده حتى الرشاوى

ومع ذلك جاء بكل عنفوانه،

جاء كالطوفان من لا شيء حاملا في يديه كل شيء

جاء يحمل قرابين الشهداء في درب الكرامة والمشاوير النضال…

إنه الشعب المعلم فهل يفهم العسكر وعربان الخليج!!

الرحمة والخلود ﻷرواح شهداء الموكب المهيب

وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين

والخزي والعار لمن يقف ضد إرادة شعبه ويبيع وطنه مقابل حفنة من الريالات.