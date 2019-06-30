تعرفي على أنواع الاكتئاب وطرق علاجه

على الشخص أن يعاني من الأعراض التالية على أسبوعين؛ فإنه يعاني من الاكتئاب ومن أهم أعراضه ما يلي:
• الشعور بالحزن وانعدام الأمل.
• غضب هائج وطبع حاد.
• فقدان الاهتمام بمعظم أو كل الأنشطة.
• اضطراب في النوم (أرق أو إفراط بالنوم).
• تعب وفقدان الطاقة في العمل.
• فقدان للشهية أو الإقبال على الطعام وزيادة الوزن.
• قلق وتوتر أو انعدام الراحة.
• بطء بالتفكير أو الكلام أو حركة الجسد.
• الشعور بعدم القيمة للذات أو الشعور بالذنب والتركيز على الفشل السابق أو لوم النفس.
• اضطراب التفكير والتركيز وصنع القرارات وصعوبة تذكر الأشياء.
• التفكير الدائم بالموت أو التفكير بالانتحار أو محاولته الانتحار.
• مشاكل جسدية غير مفهومة؛ مثل ألم الظهر أو الصداع.
وكأي مرض أخر، فإن تجاهل تلك الأعراض، وعدم علاج أسبابها، سينتج عنه مضاعفات أكثر وضوحاً وشدة، ومن هذه المضاعفات:
• ضعف مهارات التأقلم.
• الألم، وخصوصاً الصداع ووجع البطن.
• الاختلال الجنسي.
• محاولات العلاج الذاتي بالعقاقير.
• تدني في وظائف النظام المناعي.
• مشاكل عائلية وزوجية.
• الرفض في المدرسة أو العمل.
• الانعزال الاجتماعي.
• تشويه الذات.
• الانتحار.
• الموت المبكر في الحالات الطبية.
يجب تقسيم الاكتئاب لأنواع ودرجات، ليتم تحديد العلاج المناسب لكل نوع منها، كالآتي:
الاكتئاب الخفيف
العلاج النفسي- العلاج السلوكي المعرفي- علاج العلاقات الشخصية.
الاكتئاب المتوسط:
- العلاج النفسي، الذي قد يدخل فيه الشخص وحده.
- العلاج العائلي، حيث يمكن أن يساعد على توجيه المشاكل داخل علاقات مقربة.
- العلاج الجماعي، الذي يتضمن أناساً لديهم نفس المرض.
• العقاقير: مضادات الاكتئاب، يصفها الطبيب في الحالات المتوسطة والحادة، وتعمل مضادات الاكتئاب المختلفة على الناقلات العصبية المختلفة.
• العلاج بالكهرباء: في حالات الاكتئاب الحادة، التي لم تستجب للعلاج الدوائي، ربما من المفيد تعريضه للعلاج بالكهرباء.
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