تعرفي على أنواع الاكتئاب وطرق علاجه

على الشخص أن يعاني من الأعراض التالية على أسبوعين؛ فإنه يعاني من الاكتئاب ومن أهم أعراضه ما يلي:

• الشعور بالحزن وانعدام الأمل.

• غضب هائج وطبع حاد.

• فقدان الاهتمام بمعظم أو كل الأنشطة.

• اضطراب في النوم (أرق أو إفراط بالنوم).

• تعب وفقدان الطاقة في العمل.

• فقدان للشهية أو الإقبال على الطعام وزيادة الوزن.

• قلق وتوتر أو انعدام الراحة.

• بطء بالتفكير أو الكلام أو حركة الجسد.

• الشعور بعدم القيمة للذات أو الشعور بالذنب والتركيز على الفشل السابق أو لوم النفس.

• اضطراب التفكير والتركيز وصنع القرارات وصعوبة تذكر الأشياء.

• التفكير الدائم بالموت أو التفكير بالانتحار أو محاولته الانتحار.

• مشاكل جسدية غير مفهومة؛ مثل ألم الظهر أو الصداع.

وكأي مرض أخر، فإن تجاهل تلك الأعراض، وعدم علاج أسبابها، سينتج عنه مضاعفات أكثر وضوحاً وشدة، ومن هذه المضاعفات:

• ضعف مهارات التأقلم.

• الألم، وخصوصاً الصداع ووجع البطن.

• الاختلال الجنسي.

Advertisements

• محاولات العلاج الذاتي بالعقاقير.

• تدني في وظائف النظام المناعي.

• مشاكل عائلية وزوجية.

• الرفض في المدرسة أو العمل.

• الانعزال الاجتماعي.

• تشويه الذات.

• الانتحار.

• الموت المبكر في الحالات الطبية.

يجب تقسيم الاكتئاب لأنواع ودرجات، ليتم تحديد العلاج المناسب لكل نوع منها، كالآتي:

الاكتئاب الخفيف

العلاج النفسي- العلاج السلوكي المعرفي- علاج العلاقات الشخصية.

الاكتئاب المتوسط:

- العلاج النفسي، الذي قد يدخل فيه الشخص وحده.

- العلاج العائلي، حيث يمكن أن يساعد على توجيه المشاكل داخل علاقات مقربة.

- العلاج الجماعي، الذي يتضمن أناساً لديهم نفس المرض.

• العقاقير: مضادات الاكتئاب، يصفها الطبيب في الحالات المتوسطة والحادة، وتعمل مضادات الاكتئاب المختلفة على الناقلات العصبية المختلفة.

• العلاج بالكهرباء: في حالات الاكتئاب الحادة، التي لم تستجب للعلاج الدوائي، ربما من المفيد تعريضه للعلاج بالكهرباء.