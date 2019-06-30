فجرت مدغشقر التي تشارك لأول مرة في كأس الأمم الافريقية المفاجأة وتغلبت 2-صفر على نيجيريا لتتصدر المجموعة الثانية وتبلغ دور الـ16 في البطولة اليوم (الأحد).
تقدم منتخب مدغشقر بهدف في الدقيقة 13 عن طريق لالينا نومنجاناهار، قبل أن يضيف كارلوس أندرياماتسينورو الهدف الثاني في الدقيقة 53.
ورفعت مدغشقر رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة متفوقة بفارق نقطة واحدة عن نيجيريا، المتوجة باللقب ثلاث مرات، بينما حلت غينيا في المركز الثالث بأربع نقاط بعد فوزها بالنتيجة ذاتها على بوروندي التي تشارك لأول مرة في البطولة أيضا.
وودعت بوروندي البطولة بعد تلقيها الخسارة الثالثة على التوالي بينما تملك غينيا فرصة التأهل لدور الستة عشر بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر بلغت دور الـ16 في بطولة الـ "كان".. مدغشقر تفجر المفاجأة وتخطف الصدارة من نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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