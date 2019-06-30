المجلس العسكري يُسدّد 70% من ديون الدواء الخرطوم

أعلن وكيل وزارة الصحة، د. سليمان عبد الجبار عبد الله، أن المجلس العسكري الانتقالي سدّد (70%) من ديون شركات الدواء التي تتعامل مع الإمدادات الطبية، فيما شرع بنك السودان المركزي في تفعيل (10%) من حصائل الصادر للدواء بهدف توفيره وسهولة توصيله للولايات كافة. وكشف عبد الجبار حسب (إس إم سي) اليوم (الأحد)، عن حزمة معالجات لتوفير الدواء، شملت الديون ومشكلات القطاع الخاص المتعلقة بالنقد الأجنبي ومدخلات الصناعة الوطنية. وأعلن عن تشكيل لجنة مختصة لمراجعة الفواتير الخاصة بالديون وعمليات الاستيراد والتصدير التي تمت في الفترة السابقة. وأكد عبد الجبار، التزام المجلس العسكري بتنفيذ المقترحات والتوصيات التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بشأن الدواء.

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