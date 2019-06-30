سلاح الجو الليبي يستهدف طائرة مسيرة تركية في مطار معيتيقة

وقالت إدارة "مطار معيتيقة الدولي" في ليبيا، في تدوينة على موقع فيسبوك، إن الملاحة الجوية بالمطار المذكور توقفت إلى إشعار آخر إثر استهدافه بضربة جوية. وأشار منفور، إلى إن الطائرة كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي.

أعلن آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي اللواء محمد منفور، أن القوات استهدفت طائرة مسيرة تركية في مطار معيتيقة بطرابلس.