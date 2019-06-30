أعلن آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي اللواء محمد منفور، أن القوات استهدفت طائرة مسيرة تركية في مطار معيتيقة بطرابلس.
وقالت إدارة "مطار معيتيقة الدولي" في ليبيا، في تدوينة على موقع فيسبوك، إن الملاحة الجوية بالمطار المذكور توقفت إلى إشعار آخر إثر استهدافه بضربة جوية.وأشار منفور، إلى إن الطائرة كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي.
كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الجو الليبي يستهدف طائرة مسيرة تركية في مطار معيتيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.