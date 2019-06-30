قوات الدعم السريع تعلن إصابة ثلاثة من قواتها برصاص أطلق من جهة المتظاهرين

أكدت قوات الدعم السريع في السودان إن التظاهرات التي جرت اليوم بدأت سلمية حتى قرر المتظاهرون التوجه للقصر الجمهوري.
وأعلنت قوات الدعم، وفقاً لما ورد عن فضائية "العربية" عن إصابة 3 من قواتنا برصاص أطلق من جهة المتظاهرين، وإنالتظاهرات خرجت عن مسارها بعد الاعتداء.
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