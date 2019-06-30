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قوات الدعم السريع تعلن إصابة ثلاثة من قواتها برصاص أطلق من جهة المتظاهرين

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أكدت قوات الدعم السريع في السودان إن التظاهرات التي جرت اليوم بدأت سلمية حتى قرر المتظاهرون التوجه للقصر الجمهوري.

وأعلنت قوات الدعم، وفقاً لما ورد عن فضائية "العربية" عن إصابة 3 من قواتنا برصاص أطلق من جهة المتظاهرين، وإن

 التظاهرات خرجت عن مسارها بعد الاعتداء.
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