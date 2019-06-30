عاجل.. تجمع المهنيين يتراجع عن دعوته للتوجه الى القصر

تراجع تجمع المهنيين عن دعوته السابقة للمحتجين بالتوجه صوب القصر الجمهوري ودعى المحتجين الى التوجه صوب مواقع اخرى بالعاصمة الخرطوم بغد ان فشل المحتجين بالتقدم صوب القصر الجمهوري عقب قيام القوات الأمنية باغلاق الجسور والطرق المؤدية الى القصر الجمهوري .

وطالب التجمع في بيان نشره قبل قليل بالتوجه الى مواقع اخرى حيث قال البيان :

نخاطبكم الآن لنكمل عظمة هذا اليوم الذي يشبه شعبنا، وبعد العراقيل وإغلاق المواقع المرتب لها تأتي موجهاتنا الجديدة الآن بالتوجه إلى الميادين الموضحة أدناه والتجمع بها لمواصلة الثورة. ستقوم قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير بعمل مخاطبات في المواقع التالية:

▪ الخرطوم

– مواكب (شارع المطار، بُري وشرق النيل) تتجه إلى ميدان المولد (سوق الخيمة).

– موكب شارع محمد نجيب يتجه إلى ميدان الإتحاد في الديم.

▪ أم درمان

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تتجه جميع المواكب إلى ميدان الأهلية بحي الملازميين جنوب منزل الزعيم الأزهري.

▪ بحري:

تتجه جميع المواكب إلى ميدان الحرية (المزاد).

▪الولايات:

التوجه إلى الميادين التي تحددها لجان الأحياء على الأرض.