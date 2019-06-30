ليفربول يوجه رسالة إلى محمد صلاح قبيل مباراة أوغندا (صورة)

أرسل نادي ليفربول الإنكليزي رسالة إلى نجمه المصري محمد صلاح قبيل المواجهة مع منتخب أوغندا ضمن منافسات دوري الأمم الأفريقية المقامة في مصر. ونشر ليفربول عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لصلاح وعلق: "في قمة مواجهات المجموعة الأولى من #كأس_الأمم_الإفريقية ، يلتقي المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح المنتخب الأوغندي في سعيهم للحفاظ على صدارة المجموعة. وأضافت: " بالتوفيق يا صلاح! " ويحتل المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتي زيمبابوي والكونغو الديموقراطية على التوالي ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثاني وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم في ختام مباريات المجموعة الأولى.

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