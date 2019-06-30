عاجل.. إصابة 30 متظاهر بالرصاص الحي بامدرمان

الأحد 30/يونيو/2019 - 05:50 م ارشيفية محمد أمين أكد مصدر طبي عن إصابة 30 شخص بالرصاص الحي بمدنية أمدرمان، خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة اليوم. وقال المصدر لـ (اخبار الخليج 365) إن الإصابات في مناطق مختلفة من اجراء الجسم وبعضهم في حالة خطرة. تعليقات Facebook تعليقات اخبار الخليج 365 365

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