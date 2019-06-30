المجلس العسكري يسلم رده على المبادرة الافريقة الاثيوبية المشتركة

سلم الفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية؛ والمتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم الاحد مبعوثي الاتحاد الأفريقي واثيوبيا رد المجلس علي الورقة الافريقية الإثيوبية المشتركة.

وقال كباشي أن الوثيقة التي قدمناها للمبعوثين تمثل وجه نظرة المجلس وهي ورقة تفاوضية أكدنا فيها ان مقترح الاتحاد الأفريقي يشكل قاعدة ممتازة للتفاوض وأننا جاهزين للتفاوض اعتبارا من اليوم.

وقال نأمل في حل سياسي شامل باستصحاب الجميع وفي اقل وقت وتحت مظلة الاتحاد الأفريقي وان اي جهود أخري يجب أن تكون بالتنسيق معه.

وأعرب الكباشي عن شكر المجلس للمبعوثين وتثمينه لجهودهما في سبيل الوصول إلى حل سياسي في السودان وان ما جاء في المقترح ينبع من تفهمهم الكامل للشان السوداني.