عاجل.. جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني

قال وزير شؤون النازحين في لبنان، صالح الغريب، اليوم الأحد، إن موكبه تعرض لإطلاق النار بمحافظة جبل لبنان.
وأكد، في تصريحات للوكالة الوطنية للإعلام، إن مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب، مشيرا إلى أنه أصيب في خلال الحادث 3 من مرافقيه، أحدهم إصابته حرجة.
وقال الغريب، بحسب الوكالة، "كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون وفوجئنا بوابل من الرصاص."
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