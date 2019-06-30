الدعم السريع تفض مظاهرتين بغرب السودان

خرجت احتجاجات في دارفور (غرب السودان) بمدينة الفاشر استجابة لدعوات أطلقها "قوي اعلان الحرية والتغيير" الذي نظم الاحتجاجات منذ اندلاعها. وذكر شهود عيان أن الشرطة أطلقت الرصاص الحي الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذي خرجوا إلى الشوارع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ونيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور

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