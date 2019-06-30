عاجل.. سقوط جرحى مدنيين ومن الدعم السريع بإطلاق نار مجهول المصدر

قالت قوات الشرطة السودانية قبل قليل ان القوات المنتشرة في محيط المظاهرات بالخرطوم غير مزودة بالذخيرة . وكشفت الشرطة عن سقوط 3 جرحى مدنيين و3 من الدعم السريع بإطلاق نار مجهول المصدر بمدينة امدرمان بولاية الخرطوم على حد تعبيرها .

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