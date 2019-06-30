حكاية إصابة مذيعة مصرية شهيرة ببكتيريا مميتة في الوجه

خضعت الإعلامية ريهام سعيد لعملية جراحية في وجهها، بعد إصابتها ببكتيريا في منطقة الوجه.

وأوضح مصدر مقرب من "سعيد" أنها وضعت على أجهزة داخل المستشفى لمدة أسبوعين، من أجل منع انتشار البكتيريا في الدم ووصولها إلى المخ، بحسب تقارير محلية.

وحذر الأطباء من أن البكتيريا قد تصل للمخ وتؤدي للوفاة إذا لم يتم مواجهتها مبكرا وبقوة، كما أنها قد تتسبب في مضاعفات بالوجه وتحديدا أسفل العينين.

وقبل دخول سعيد المستشفى، طالبت جمهورها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي بأن يدعو لها، وكتبت في منشور أقرب إلى وصيتها: "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا".

وطالب المذيع المصري، شريف مدكور جمهوره بالدعاء لريهام سعيد، بعد الكشف عن إصابتها بمرض في الوجه.

وقال "مدكور" في بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك في الساعات الأولى من اليوم الأحد: "ريهام سعيد اتظلمت من المجتمع ولم أعرف حتى الآن ما السبب".

وأضاف: "لقد عملت مع ريهام سعيد في فضائيتي "المحور" و"النهار" وحاليا في فضائية الحياة، لم أر أحدا مثل ريهام سعيد في الجهد والاجتهاد في عملها"، وتساءل إن كان هناك أحد نجح في تجميع هذه الكمية من التبرعات الخيرية مثلها عبر برنامجها الخيري، والذي تكفل بمصاريف علاج ضخمة.

