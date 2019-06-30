مقتل 4 من رجال الشرطة إثر إنفجار في شمال أفغانستان

وقال متحدث باسم الشرطة عبد الخالق عسير إن أربعة من رجال الشرطة تأكد مقتلهم وأصيب آخر بجروح في انفجار قنبلة هز مدينة طلقان عاصمة ولاية تخار الشمالية اليوم الاحد.

وصرح عسير لوكالة أنباء (شينخوا) بأن "لغم زرعه مسلحو طالبان أصاب سيارة للشرطة في منطقة القلبار بمدينة تالوكان بعد ظهر اليوم، مما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الشرطة على متنها وإصابة آخر".

وبدون تقديم مزيد من التفاصيل، قال المسؤول إنه تم إجراء تحقيق في هذا الحادث.

كما لم يعلن مقاتلو طالبان، الذين فجروا أربع سيارات مفخخة ضد قوات الأمن في منطقة ماروف بمقاطعة قندهار الجنوبية في وقت متأخر من يوم السبت وألحقوا خسائر في الأرواح على رجال الأمن، الهجوم في مدينة تلوقان.