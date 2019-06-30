المجلس العسكري السوداني يوجه دعوة وتحذير.. ماذا قال؟

وفي كلمة بالعاصمة الخرطوم، قال دقلو إنه يجب التوصل إلى اتفاق عاجل وشامل وليس جزئي، ولا يقصي أحدا من أفراد الشعب السوداني.
وأضاف أنه ينبغي أن يكون هناك مجلس وزراء من أجل تسيير أمور البلاد، موضحا أنه "تم الاتفاق على أمور كثيرة مع قوى الحرية والتغيير"، وأعرب عن رغبته بالوصول إلى اتفاق عاجل مع هذه القوى، على أن يشمل أيضا كل أطياف الشعب السوداني.
وأكد نائب رئيس المجلس العسكري حيادية القوات المسلحة، مؤكدا أن دورها هو رعاية الثورة وحراستها، معتبرا أن المجلس ليس جزء من الخلاف في السودان.
وأشار دقلو إلى أن المجلس حذر السبت من أن مهمة القوات المسلحة هي حماية التظاهرات، لكن لا نضمن المندسين.
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