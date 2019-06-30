- 1/3
- 2/3
- 3/3
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، محمد حمدان دقلو “حميدتي” ، ان هناك قناصة يستهدفون المتظاهرين وقوات الدعم السريع بالقرب من السلاح الطبي، وان القناصة قتلةا 3 عسكريين و6 مدنيين ووصفهم بالمندسين.
واضاف في لقاء جماهيري بقبائل الكواهلة بشرق النيل ، سنتحرك لمواجهة الموقف.
الجدير بالذكر ان خطاب حميدتي لم يستمر اكثر من عشرة دقائق.
ويشهد الخليج 365 مليونية 30 يونيو التي دعت لها قوى الحرية والتغيير بمناسبة ذكرى انقلاب النحس المخلوع عمر البشير وتحية للشهداء
.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو: عاجل: حمدتي: هناك قناصة مندسون يقتلون المدنيين بالقرب من السلاح الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.