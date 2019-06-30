فيديو: عاجل: حمدتي: هناك قناصة مندسون يقتلون المدنيين بالقرب من السلاح الطبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، محمد حمدان دقلو “حميدتي” ، ان هناك قناصة يستهدفون المتظاهرين وقوات الدعم السريع بالقرب من السلاح الطبي، وان القناصة قتلةا 3 عسكريين و6 مدنيين ووصفهم بالمندسين.

واضاف في لقاء جماهيري بقبائل الكواهلة بشرق النيل ، سنتحرك لمواجهة الموقف.

الجدير بالذكر ان خطاب حميدتي لم يستمر اكثر من عشرة دقائق.

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ويشهد الخليج 365 مليونية 30 يونيو التي دعت لها قوى الحرية والتغيير بمناسبة ذكرى انقلاب النحس المخلوع عمر البشير وتحية للشهداء

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