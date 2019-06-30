عاجل …حميدتي: مندسون يطلقون النار على المتظاهرين وقوات الدعم السريع

اتهم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) من وصفهم بالمندسين وقناصة باستهداف المحتجين وقوات الأمن خلال الاحتجاجات الدائرة ضد المجلس لمطالبته بتسليم السلطة للمدنيين.

وقال حميدتي، في خطاب شعبي بمحافظة شرق النيل، اليوم الأحد 30 يونيو “حذرنا أمس من أن القوات مهمتها حماية المسيرة، لكننا لا نضمن المندسين”.

وتابع: “هناك قناصين ضربوا 3 من عساكر الدعم السرع ونحو 5 أو 6 من المواطنين أمام السلاح الطبي ومركز الشباب”، في إشارة محتملة لمنشآت بالخرطوم.

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واستطرد: “القناصون، الذين يضربون الناس من أول التغيير، وحتى الآن إن شاء الله سنقبض عليهم ونقدمهم للعدالة”.

وبحسب متابعات “أخبار الخليج 365” أن حشود كبيرة من الثوار تملأ الشوارع الرئيسية للخرطوم وسط كثافة أمنية عالية في العديد من التقاطعات والكباري الرئيسية الرابطة الخرطوم الكبري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)