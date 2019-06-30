إرجاء جلسة (6) متهمين بينهم سيدة بتزوير أوراق ثبوتية

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حددت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي أحمد عواض جلسة لسماع شهود الدفاع في قضية (6) متهمين من بينهم سيدة يواجهون تهمة تزوير المستندات والشهادات الجامعية.

وتشير وقائع البلاغ المدوَّن بقسم شرطة بحري بحسب صحيفة التيار أن الشاكي ابلغ إثر معلومة توافرت لدى الشرطة الأمنية ببحري أفادت أن شبكة تقوم بتزوير المستندات والأوراق الثبوتية وعلى الفور باشرت الشرطة تحرياتها وبعد الرصد والمتابعة تم عمل كمين بواسطة مصدر وأسفر عن ضبط المتهمين كما حرزت المعروضات مستندات وشهادات جامعية تم اقتيادهم إلى قسم الشرطة التي دوَّنت في مواجهتهم بلاغ تحت نص المادة 123/21 الاشتراك في التزوير تم إخضاعهم للتحريات وعقب اكتمالها أحيل البلاغ للمحكمة التي استمعت للمتحري وقضية الاتهام كما تم استجواب المتهمين التي وجهت لهم المحكمة التهمة وحددت جلسة للسير في الإجراءات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)