ذكرت مصادر ميدانية اليوم الأحد إن متظاهراً قتل وأصيب آخرون في المظاهرة المليونية التي دعت إليها قوى “إعلان الحرية والتغيير”. بمدينة عطبرة والخرطوم
وأفاد ناشطون بسقوط شهيد يدعى خالد عوض سعيد إثر إصابته برصاصة في الصدر بمدينة عطبرة خلال المظاهرات .
وفي ذات السياق، أكدت المصادر أن الشرطة أطلقت الغاز المسيّل للدموع على متظاهرين، وأغلقت كافة شوارع العاصمة الخرطوم مع انطلاق التظاهرات ظهر اليوم.
وبحسب متابعات ” أخبار الخليج 365” فإنه قد ساد الترقب الشارع السوداني بعد التحذيرات التي سبقت انطلاق “المسيرة المليونية” في وقت لاحق من اليوم، والمتبادلة بين المجلس العسكري وقوى المعارضة.مع حالة الانتشار الكثيف للكوات الأمنية في العاصمة الخرطوم .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل … سقوط أول قتيل في مليونية 30 يونيو بمدينة عطبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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