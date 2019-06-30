تجمع المهنيين يوجه الثوار للقصر الجمهوري

في تطور لافت دعا تجمع المهنيين السودانيين في العاصمة الخرطوم الثوار المحتشدين في الشوارع العامة بالمضى نحو القصر الجمهوري ، كما طالب الثوار في باقي اقاليم السودان الي الاحتشاد في الميادين العامة التي تحددها لجان المقاومة، وأكد تجمع المهنيين عبر صفحة في الفيس بوك أن الهدف من هذا الحراك الثوري المطالبة بالقصاص للشهداء وتسليم السلطة فوراً للمدنيين دون شرط أو تسويف.

وبحسب متابعات “أخبار الخليج 365” فإن الخرطوم شهدت اقبالا كبيرا لمليونية 30 يونيو ، في مختلف مدنها الثلاث الكبري ،مع انتشار واسع للقوات الأمنية والشرطية والعسكرية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)