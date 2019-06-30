السيسي: "30 يونيو" أحد أعظم الأيام في تاريخ مصر الحديث

وفي ذكرى ثورة 30 يونيو، قال السيسي إنه يمثل الإحساس "بالانتماء لملايين المصريين إلى بلادهم التي احتضنتهم، وآبائهم وأجدادهم على مر السنين".
وشدد: "ولاء المصريين لمصر ورفضهم لأي محاولة لمحو هويتهم الوطنية هي حقائق لا تتغير بمرور الوقت."
ونوه: "إن الشعب المصري ينتمي إلى "أي مصالح ضيقة لجماعات أو أطراف أجنبية، يعتقد أن إرهابهم الأسود سيهزم إرادة أمة صنعت التاريخ، وألهم إنسانية معنى التضحية من أجل الوطن".
واضاف: "على مدار السنوات الماضية تمكنا بفضل الله وبفضل إصرار وإرادة الشعب، وكفاءة وبطولة القوات المسلحة والشرطة، وتضامن جميع مؤسسات الدولة، لحماية وطننا العزيز من الانزلاق إلى الفوضى.
وجدير بالذكر أنه خرج الملايين من الناس في 30 يونيو، بمن فيهم أنصار مرسي السابقين، إلى الشوارع ودعوه إلى "مغادرة" منصبه.
وبعد أيام قليلة فقط، أعلن عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك طرد مرسي وتلبية مطالب الثورة الكبرى. وتوفي مرسي الـ 67 عامًا، في يونيو من هذا العام بسبب نوبة قلبية، وفقًا للتقييم الطبي الأولي.
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