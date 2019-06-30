عاجل : حميدتي يدعو لاتفاق عاجل وشامل مع قوى الحرية والتغيير

دعى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الاحد لاتفاق عاجل وشامل مع قوى الحرية والتغيير بالتزامن مع خروج عشرات الالاف من المواطنين في مليونية 30 يونيو في عدة مدن سودانية .

وقال حميدتي في كلمة له ان المجلس العسكري الانتقالي هو حارس لثورة الشعب السوداني مضيفًا الى ان مسؤوليته حماية المسيرة المليونية ولكن لا نضمن وجود المندسين .

وأضاف حميدتي ان المجلس العسكري الانتقالي يسعى لتحقيق سلام شامل في السودان لا يقصي أي جهة داعيًا في الوقت نفسه لاتفاق عاجل وشامل مع قوى الحرية والتغيير .