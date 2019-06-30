الوساطة تُطالب قوى التغيير و "العسكري" بالابتعاد عن ما يُعكِّر صفو المفاوضات

طالب مبعوث الاتحاد الأفريقي والوسيط الإثيوبي المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير والفاعلين الوطنيين بالتحلي بضبط النفس والابتعاد عن ما يعكر صفو المفاوضات بين الطرفين. وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي للمبادرة المشتركة محمد الحسن لبات، في مؤتمر صحفي مشترك مع الوسيط الإثيوبي السفير محمود درير بالخرطوم مساء أمس السبت، “نهيب باللاعبين الوطنيين أن يتحلوا في هذا الظرف الدقيق بأعلى درجات المسؤولية وضبط النفس والابتعاد عن أي فعل أو قولٍ يعكر صفو الأجواء ويعطِّل التوصل إلى اتفاق”. ودعا لبات، المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده لدعم الوساطة الإفريقية المشتركة ودعم الطرفين (العسكري وقوى التغيير) حتى التوصل إلى اتفاق. وأكد أن الوساطة الأفريقية المُشترَكة قدمت للطرفين مقترحًا مُعتدلًا بعد اجتماعها مع كل جانب بصورة مُستفيضة، وأعلن أن (العسكري) وقوى (الحرية والتغيير) يعكفان حاليًا على دراسة المُبادرة وقال: “الوساطة تتمنى لهما النجاح وتحت تصرفهما كما كانت منذ البداية).

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