تجمع المهنيين يدعو الي التوجه للقصر الجمهوري

دعا تجمع المهنيين السودانيين "قائد الحراك في السودان" في صفحته علي الفيسبوك الثائرين التوجه الي القصر الجمهوري للمطالبة بالقصاص للشهداء وتسليم السلطة فورا للمدنيين دون شرط أو تسويف. ادناه نص البيان: تجمع المهنيين السودانيين نداء هام Advertisements ندعو شعبنا الثائر في العاصمة التوجه للقصر الجمهوري. ونهيب بالجماهير الثائرة في كل مدننا وقرانا في الأقاليم الاتجاه بالمواكب صوب الساحات التي تحددها لجان الميدان. وذلك من أجل: - المطالبة بالقصاص للشهداء

- تسليم السلطة فورا للمدنيين دون شرط أو تسويف إعلام التجمع

٣٠ يونيو ٢٠١٩ #مليونيه30يونيو

#StandWithSudan.

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