بالصور تشييع جثمان الشهيد خالد عوض بعطبرة

بمدينة عطبرة شمالي السودان الشهيد خالد عوض الذي قتل نهار اليوم عقب خروج الالاف الي الشوارع في مظاهرة مليونية 30 يونيو حيث واجهت القوات الأمنية والشرطية المتظاهرين بعنف مفرط استخدمت فيه الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة الأمر الذي أدى الي مقتل الشهيد واصابة عدد من المتظاهرين. شيع الالاف من المواطنينعطبرةالشهيد خالد عوض الذي قتل نهار اليوم عقب خروج الالاف الي الشوارع في مظاهرة مليونية 30 يونيو حيث



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