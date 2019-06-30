إنطلاق مليونية 30 يونيو في كسلا

إنطلاق موكب #مليونيه30يونيو بمدينة كسلا في ولاية كسلا يطالب بالقصاص للشهداء وتسليم السلطة المدنية تلبية لدعوة قوي الحرية والتغيير قائد الحراك في السودان. وتشهد مدن السودان في الاثناء مظاهرات حاشدة في مناطق مختلفة من البلاد في كل من عطبرة والقضارف والروصيرص والخرطوم وولاية الجزيرة ودنقلا.

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