والمتظاهر الذي قتل يدعى خالد عوض سعد بحسب مصادر تحدثت للسودان نيوز.
وتشهد المدن السودانية، اليوم الأحد، مظاهرات دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير وأطلقت عليها اسم "مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية".
ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالمجلس العسكري الانتقالي.
وأفادت مصادر بأن الشرطة أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين.
وقد شددت قوى الأمن السودانية من إجراءاتها في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى منذ صباح اليوم الأحد تحسبا لمظاهرات حاشدة، دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير أمس الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| مقتل متظاهر في إطلاق نار على تظاهرة شمال السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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