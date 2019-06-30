جولة لـ"اخبار الخليج 365" تكشف.. كيف تبدو الشوارع تزامنا مع تظاهرات 30 يونيو؟

ورصد "اخبار الخليج 365" تظاهرات حاشدة بمدن العاصمة الثلاث (الخرطوم ؛امدرمان وبحري)؛ رغم استباق السلطات الامنية للحدث ونشر قوات كبيرة مدججة بالسلاح من الجيش والدعم السريع والشرطة في كل احياء العاصمة.
ودخلت العاصمة الخرطوم فيما يشبه العصيان المدني؛ حيث تراجعت حركة المرور إلى أقل من العادية مقارنة بالايام الماضية؛ واغلقت اغلب المحال التجارية ابوابها؛ فيما تراجعت حركة المواصلات العامة.
ورصد "اخبار الخليج 365" اغلاق القوات الامنية الشوارع الرئيسية وسط العاصمة الخرطوم المؤدية الى محيط القيادة العامة للجيش السوداني؛ تحسباً لاية خطة بديلة لعودة المتظاهرين الى ساحة الاعتصام.
وأنطلقت التظاهرات عند الساعة الواحدة تماما وسلكت مسارات كانت قد حددتها قوى الحرية والتغيير لخط سير المسيرات بمدن الخرطوم وامدرمان وبحري تنتهي عند منازل الشهداء الذين سقطوا منذ اندلاع الثورة في ديسمبر العام الماضي.
كما خرج الالاف من المتظاهرين في عواصم ولايات البلاد؛ في كل من كسلا والقضارف وعطبرة وبورتسودان ومدني والابيض وكوستي.
وشاهد المراسل الاف المتظاهرين في يغلقون شارع المطار والشوارع الرئيسية لاكبر احياء في العاصمة؛ الصحافة وجبرة؛ واحياء عديد بامدرمان ومدينة بحري.
وكان المجلس العسكري؛ قوى الحرية والتغيير؛ اية خسائر في الارواح والممتلكات قد تنجم عن التظاهرات؛ وفي المقابل حذرت الاخيرة من استخدام العنف ضد المواكب السلمية.
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