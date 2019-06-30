مليونية 30 يونيو.. الشارع السوداني يقوله كلمته

لم يتأخر السودانيون، في تلبية دعوة تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، للخروج في مليونية الشهداء، بجميع أنحاء البلاد وخصوصاً العاصمة الخرطوم.

حيث خرج الآلاف في مدن العاصمة الخرطوم، والتي بدت مراكزها الرئيسية خالية من حركة المارة، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها مبكراً.