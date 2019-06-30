مليونية 30 يونيو.. الشارع السوداني يقوله كلمته

لم يتأخر السودانيون، في تلبية دعوة تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، للخروج في مليونية الشهداء، بجميع أنحاء البلاد وخصوصاً العاصمة الخرطوم.
حيث خرج الآلاف في مدن العاصمة الخرطوم، والتي بدت مراكزها الرئيسية خالية من حركة المارة، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها مبكراً.
احتل آلاف المحتجين شوارع الثورة شارع الشنقيطي وشارع النص، حيث توجهوا إلى منزل، الطالب الجامعي الفاتح النمير، الذي اغتالته القوات الأمنية بمنطقة بري شرق الخرطوم، قبيل سقوط نظام البشير، حيث استقبلت أسرته المحتجين أمام بوابة منزلهم بالثورة الحارة التاسعة والدموع تغالبهم.
وفي أمدرمان العباسية خرج نحو 20 ألف متظاهر سلمي يطالبون بتسليم السلطة للمدنيين من قادة الاختجاجات، حيث سيطر المحتجون على شارع الأربعين بالكامل، لكن قوات المجلس العسكري استخدمت الغاز المسيل للدموع، في محاولة لتفريق المجتجين السلميين.
وخرجت أسر ضحايا الاحتجاجات بالعباسية، حيث حمل والد أحد الضحايا، وهو محمولاً على الأعناق شهادة ولده الذي كان قد اجتاز امتحان الشهادة الثانوية أخيراً، وسط دموع المحتجين.
العاصمة الخرطوم شهدت احتجاجات غير مسبوقة، حيث احتل عشرات الآلاف شارع المطار، أحد أهم شوارع المدينة، حيث يصطف الآلاف بدءاً من أحد المراكز التجارية بمنطقة الخرطوم (عفراء مول)، حتى شركة كنار بمنطقة الصحافة شرق.
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