برشلونة يخصص مبلغا ضخما لضم مهاجم أرجنتيني

بدأ المهاجم الأرجنتيني الشاب، لوتارو مارتينيز، في جني ثمار تألقه مع منتخب بلاده في الفترة الأخيرة، بعد ظهور تقارير إعلامية تفيد بأن نادي برشلونة مهتم بالتعاقد معه.

وكشف موقع "Football Italia"، أن إدارة الفريق الكتالوني، باتت مستعدة لتقديم عرض قيمته 112 مليون يورو، للاستفادة من خدمات صاحب الـ22 عاما، الذي يدافع حاليا عن ألوان إنتر ميلان.

وأوضح الموقع، أن مسؤولي "البلوغرانا"، رفضوا ضم زميل مارتينيز في إنتر، الأرجنتيني الآخر، ماورو إيكاردي، المتوقع رحيله عن "النيراتزوري" هذا الصيف.

وخاض مارتينيز 27 مباراة مع إنتر في الموسم المنصرم، وأحرز ستة أهداف فقط، لكنه يتألق بشكل لافت مع منتخب الأرجنتين في بطولة "كوبا أمريكا" المقامة في البرازيل، حيث سجل هدفين، آخرهما كان في شباك فنزويلا، قاد به "البيسيليستي" لبلوغ الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

ويعد مارتينيز، أكثر لاعب يسجل أهدافا مع الأرجنتين تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، بواقع 6 أهداف، يليه الهداف التاريخي، ليونيل ميسي.