تسريبات تكشف عن هاتف "سامسونج" الثاني القابل للطي

وتبعا للتسريبات فإن Galaxy Fold 2 سيأتي بشاشة OLED مرنة بمقاس 6.7 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات بدقة 8k، ومطلية بمادة خاصة تحميها من الخدوش وتفاوت درجات الحرارة.
كما سيختلف هذا الهاتف من حيث التصميم عن هاتف Galaxy Fold الذي كشفت عنه "سامسونغ" مؤخرا، فالشاشة الأساسية ستكون على الواجهة الخارجية، وكذلك ستختلف مواقع توضع الكاميرات ومكبرات الصوت وأزرار التحكم الخارجية.
وسيزود هذا الجهاز بمنفذ UCB-C للشحن ونقل البيانات، وسيخلو من منفذ (3.5 ملم) المخصص للسماعات، كما سيزود بميزة التعرف على الوجوه، وميزة التعرف على بصمات أصابع المستخدم عبر كافة أجزاء الشاشة.
كما سيحتوي على قلم ذكي، كما في هواتف "نوت" التي تنتجها "سامسونغ"، يمكّن المستخدم من الكتابة والرسم وتدوين الملاحظات على الشاشة، والتحكم بمقاطع الفيديو والصوت، وكذلك التحكم بالكاميرا عن بعد لالتقاط الصور.
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