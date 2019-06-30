أضحت الحركات المسلحة في السودان لاعبا مباشرا في تفاصيل الأزمة في البلاد بعد أن اقترح المجلس العسكري تشكيل لجنة عليا للتواصل مع هذه الحركات، في خطوة تطرح أسئلة حول توقيتها ومدى نجاحها كما تداعياتها على مستقبل السودان وأوضاعه المعقدة.
وأصدر المجلس العسكري قرارا قضى بإطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كبادرة لحسن النوايا، ومنح الحرية لعدد كبير من المنتسبين لهذه الحركات العاملة في تلك المناطق ممن ظلوا في سجون ومعتقلات البشير لسنوات طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر جريدة لندنية ضرورة ايجاد عوامل لحل الازمة السودانية واستغلال اللحظة للحوار مع الحركات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.