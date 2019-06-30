جريدة لندنية ضرورة ايجاد عوامل لحل الازمة السودانية واستغلال اللحظة للحوار مع الحركات المسلحة

أضحت الحركات المسلحة في السودان لاعبا مباشرا في تفاصيل الأزمة في البلاد بعد أن اقترح المجلس العسكري تشكيل لجنة عليا للتواصل مع هذه الحركات، في خطوة تطرح أسئلة حول توقيتها ومدى نجاحها كما تداعياتها على مستقبل السودان وأوضاعه المعقدة.

وأصدر المجلس العسكري قرارا قضى بإطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كبادرة لحسن النوايا، ومنح الحرية لعدد كبير من المنتسبين لهذه الحركات العاملة في تلك المناطق ممن ظلوا في سجون ومعتقلات البشير لسنوات طويلة.