المهدي يدعو الى استشارة اهل الدم في قضية دارفور ضد البشير

دعا رئيس حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي في خطوة لافتة للتوقيع على ميثاق نظام روما والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية, واستشارة أهل الدم في قضية دارفور واتهامات المحكمة بشأنها في ما ينبغي فعله في محاكمة البشير بالداخل أو بالخارج

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