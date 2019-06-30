عاجل : تجمع المهنيين يدعو المواطنيين في الخرطوم الى التوجه صوب القصر الجمهوري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجه تجمع المهنيين السودانيين قبل قليل نداء للمحتجين في العاصمة الخرطوم بالتوجه للقصر الجمهوري.

وقال التجمع في بيان منشور على صفحته @ونهيب بالجماهير الثائرة في كل مدننا وقرانا في الأقاليم الاتجاه بالمواكب صوب الساحات التي تحددها لجان الميدان. وذلك من أجل:- المطالبة بالقصاص للشهداء- تسليم السلطة فورا للمدنيين دون شرط أو تسويف” المادة السابقة أمير سعودي “سهم” يخطف الأنظار خلال حفل غنائي كبير في جدة

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