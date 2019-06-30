إنتاج فيلم مشترك إيراني عراقي حول جرائم “داعش”

الخليج 365:

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، عبد الأمير الحمداني، عزم بلاده التعاون مع إيران لإنتاج فيلم مشترك حول جرائم تنظيم “داعش”.

وقال الحمداني عقب استقباله المستشار الثقافي الإيراني في العراق، إن البلدين يعتزمان إنتاج فيلم مشترك حول جرائم “داعش”، مبينا أن السينما الإيرانية أنتجت العديد من الأفلام وعرض بعضها في العراق مثل فيلم “النبي محمد” وفيلم “بتوقيت الشام”.

وأشار وزير الثقافة العراقي إلى أن وفدا إيرانيا سيقوم بزيارة العراق لمناقشة ترميم منطقة طاق كسرى الأثرية الواقعة جنوب العاصمة بغداد.

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وسبق أن حذر نواب عن منطقة المدائن، حيث يقع هذا الأثر التاريخي، من انهيار طاق كسرى بسبب الإهمال، مطالبين بتشكيل خلية أزمة للمحافظة على ما تبقى من هذا الصرح.

يشار إلى أن إيوان المدائن (إيوان كسرى أو طاق كسرى) هو الأثر الباقي من أحد قصور الملك الفارسي كسرى آنوشروان، ويقع في مدينة طيسفون بمنطقة المدائن التابعة إداريا إلى محافظة بغداد.

وتعرف هذه المنطقة محليا ولدى العامة العراقيين بـ”سلمان باك”، على اسم الصحابي سلمان المحمدي الفارسي المدفون هناك.