علي الحاج يعلن عن تأييده مليونية 30 يونيو والوقوف معها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت تنسيقية القوى الوطنية، إن قيام المجلس العسكري بدور معين في التغيير لا يعني أن يتحكم في القوى السياسية. وطالب القيادي بتنسيقية القوى الوطنية عي الحاج في مؤتمر صحفي أمس، بجلب المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في عملية فض الاعتصام.

وأعلنت التنسيقية بحسب الحاج، عن رفضها للمبادرة الإفريقية الإثيوبية لحل الأزمة السياسية، ووجه في مؤتمر صحفي حسب صحيفة الإنتباهة أمس، انتقادات لاذعة للمجلس العسكري بعد إعلانه قبول المبادرة الإفريقية الإثيوبية واعتبارها أساساً للتفاوض.

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ورأي الحاج أن قبول المجلس بهذه المبادرة بعد رفضها، فيه نوع من (الطبخة)، وطالب أعضاء المجلس العسكري بالاستقالة حال حصرهم التفاوض مع الحرية والتغيير فقط، وقال: (لو غلبهم يستقيلوا ويجوا عساكر تانين يلتزموا الحياد).

وأعلن الحاج عن تأييد مليونية (30) يونيو والوقوف معها، وقال “نحن مع المليونية السلمية وضد فضها بالقوة”، وشدد على ضرورة تحديد مسارات المليونية ووقتها الزمني.

وطالب علي الحاج، المجلس العسكري بالسماح بإجراء تحقيق دولي في فض الاعتصام حال قبوله بتحقيق الاتحاد الإفريقي، وقال: (جيبوا الجنائية وخلوها تحقق في فض الاعتصام، وما عايزين نغطي على أي جريمة)، وقال إن فض الاعتصام حدثت فيه جرائم كبيرة.