سفير السودان يبلِّغ الأفارقة بمُوافقة العسكري المبدئية على المبادرة المُشتركة المُعدّلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كَشَفت مصادر دبلوماسية، عن لقاءاتٍ مُكثّفةٍ أجراها سفير السودان بإثيوبيا، المندوب الدائم بالاتحاد الأفريقي أنس الطيب مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي ورئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي إسماعيل شرقي – كلاً عَلَى حِدة.

وأوضحت المصادر لـ (الصيحة) أمس، أنّ السفير نقل لمسؤولي الاتحاد الأفريقي التّقدُّم المُحرز بشأن التّوافُق على ترتيبات المرحلة الانتقالية ومُوافقة المجلس من حيث المبدأ على المُبادرة المُشتركة المُعدّلة كأساس للتفاوُض، ولفت المصدر إلى تفهُّم موسى فكي للتّطوُّرات، وأكّد حرص الاتحاد الأفريقي على استقرار السودان.

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وفي الأثنَــــــاء، نقل مَصدرٌ مُطلّعٌ لـ (الصيحة)، تفاؤل الوسيط الإثيوبي السفير محمود درير، بوصول الأطراف السودانية لاتفاقٍ قريباً يُجنِّب البلاد الدخول في تقاطُعات غير حميدة، وكشف عن لقاء جرى بين الوسيط الإثيوبي ورابطة سُفراء السُّودان برئاسة السفير عثمان نافع، أكّدوا فيه شُكرهم لرئيس الوزراء آبي أحمد للتّوسُّط بين الفرقاء السُّودانيين، وعبّروا عن أملهم في أن تنجح المُبادرة بالتّوصُّل لاتفاقٍ، كَما عبّروا عن أسفهم للأحداث التي جَرَت مُؤخّراً بإثيوبيا.

صحيفة الصيحة