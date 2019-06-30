عاجل: مقتل متظاهر بعطبرة بعد اطلاق الامن القنابل الغاز ضد المتظاهرين +صور

الخليج 365:

قتل متظاهر واصابة اخرين بالرصاص في شمال السودان بعد استخدام قوات الأمن السودانية قنابل الغاز والهراوات ضد المتظاهرين في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل .. استشهاد خالد محمد سعيد 35 عام حى الموردة عطبرة ، إصابة برصاصة مباشرة فى الصدر

اللهم ارحمه واغفر له وتقبله مع الصديقين والشهداء صور تشييع شهيد عطبرة Advertisements

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