الخليج 365: أكّد مصدر مُطلع بالهيئة القومية للاتصالات، أنه ستتم إعادة خدمات الانترنت لكافة المشتركين يوم الثلاثاء المقبل، لكن مع حجب خدمات مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المصدر لـ (الصيحة) أمس، إن لجنة مختصة قررت إعادة الخدمة ليكون متاحاً للمواطنين خدمات المؤسسات الحكومية والهيئات والتقديم للجامعات وخدمات الكهرباء والتقديم للحج وغيرها من الخدمات، إلا مواقع التواصل الاجتماعي صحيفة الصيحة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة خدمات الانترنت لكافة المشتركين يوم الثلاثاء المقبل وتحجِب مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.