شهاب محمد - الخرطوم - 30 يونيو، 2019 الخليج 365: اول: موكب الخرطوم الكبير بعد التقاء نقاط التجمع بمنزل الشهيد محجوب تتوجه شمالا عبر شارع المطار

#مليونيه30يونيو مواكب الحاج يوسف تصل منزل السهيد محمد عيسى دودو #مليونيه30يونيو Advertisements الخرطوم بحري المزاد من أمام منزل الشهيد وليد عبدالرحمن #StandWithSudan #مليونيه30يونيو المادة السابقة رصد تنسيقيات الثورة ولجان المقاومة بالاقاليم: مدن تخرج المقالة القادمة إعادة خدمات الانترنت لكافة المشتركين يوم الثلاثاء المقبل وتحجِب مواقع التواصل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مليونية 30 يونيو بالخرطوم.. مشاركة خيالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.